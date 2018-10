Banco de Portugal recebe 658 pedidos de intermediários de crédito

O Banco de Portugal recebeu, nos primeiros seis meses deste ano, mais de 600 pedidos de registo de intermediários de crédito, revela a Sinopse de Actividades de Supervisão Comportamental. Actualmente, são 192 os intermediários que têm a autorização do supervisor financeiro.

"Durante o primeiro semestre de 2018, o Banco de Portugal recebeu 658 pedidos de autorização de entidades que pretendiam actuar como intermediário de crédito, a maioria dos quais submetidos junto ao final do semestre", adianta o Banco de Portugal. No final do primeiro semestre, do total de pedidos apresentados, quatro tinham sido recusados e os restantes estavam em análise.

De acordo com a informação disponibilizada no Portal do Cliente Bancário, actualmente foram concedidas 192 autorizações para intermediários de crédito. Destes, a grande maioria são "stands" de automóveis. Os intermediários que, a 1 de Janeiro de 2019, não estejam registados junto do Banco de Portugal não podem exercer a sua actividade.

Esta é uma das alterações mais relevantes do ano de 2018. O Banco de Portugal é responsável, desde 1 de Janeiro, pela autorização e pelo registo das entidades que prestam serviços de intermediação ou de consultoria relativamente a contratos de crédito.

Além disso, também desde o arranque do ano que o supervisor tem também a competência de certificar as entidades responsáveis por ministrar a formação que confere certificação profissional no âmbito dos regimes do crédito hipotecário e dos intermediários de crédito. Ou seja, a formação que todos os funcionários bancários terão que ter para conceder crédito para casa.

O Banco de Portugal recebeu, no primeiro semestre, cinco pedidos de certificação de entidades formadoras, tendo sido deferidos dois. Actualmente, são já quatro as entidades formadoras certificadas.