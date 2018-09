Bancos dão 20 milhões de euros por dia em crédito ao consumo

No primeiro mês em que foram aplicadas as recomendações do Banco de Portugal, o novo crédito ao consumo recuou ligeiramente. Ainda assim, voltou a ficar perto dos 600 milhões de euros mensais.

O mês de Julho ficou marcado pela entrada em vigor das recomendações do supervisor financeiro na concessão de novo crédito ao consumo e à habitação. E, em ambos os casos, não teve um reflexo significativo ao nível da redução dos valores emprestados. O novo crédito ao consumo superou os 595 milhões de euros, em Julho, ficando ligeiramente abaixo do valor emprestado no mês anterior. Ainda assim, este valor foi um dos mais elevados do ano. Por dia, as instituições financeiras emprestaram mais de 20 milhões de euros por dia em crédito ao consumo.

O crédito ao consumo tem vindo, assim, a aumentar ao longo dos últimos meses, tal como acontece com o crédito à habitação. Uma evolução que levou o Banco de Portugal a divulgar algumas recomendações que dizem respeito à aplicação de limites nomeadamente à taxa de esforço e ao prazo do financiamento. Medidas que, para já, não se traduziram numa queda relevante nos montantes emprestados.





Os bancos e as financeiras especializadas emprestaram 595,3 milhões de euros, em Julho. Um montante que representou uma queda de 5,6% face ao mês anterior mas que, ainda assim, ficou 9,6% acima do concedido no mesmo mês do ano anterior. No acumulado dos primeiros sete meses do ano anterior, as novas operações ascenderam a 4.283 milhões de euros. Ou seja, uma média diária de 20,2 milhões de euros.





Entre Janeiro e Julho do ano passado, foram concedidos 3.674 milhões de euros, o que corresponde a uma média diária de 17,3 milhões de euros.