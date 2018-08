Financiamento para a compra de casa em máximos de oito anos

Os bancos portugueses voltaram a acelerar a concessão de financiamento para a compra de casa, em Junho, antes da entrada em vigor das novas regras para o crédito à habitação. Segundo os dados do Banco de Portugal, divulgados esta terça-feira, 14 de Agosto, as instituições financeiras financiaram 990 milhões de euros para a compra de casa, no sexto mês do ano. Trata-se do mês mais forte em termos de concessão de novo crédito em oito anos.





No acumulado dos seis primeiros meses do ano, as novas operações de crédito à habitação somaram 4.774 milhões de euros, com o financiamento bancário para a compra de casa a manter um forte ritmo de crescimento. Este montante representa um crescimento de cerca de 25% face aos 3.821 milhões emprestados para esta finalidade no mesmo período do ano passado.



Os bancos continuam a apostar neste segmento de crédito, apesar dos alertas do Banco de Portugal para evitar excessos cometidos no passado e antes da entrada em vigor das novas regras, no início de Julho. O Banco de Portugal emitiu, em Fevereiro, um conjunto de recomendações que impõem alguns limites para a concessão de novos empréstimos, nomeadamente ao nível da maturidade dos créditos e do rácio que podem financiar do valor do imóvel.