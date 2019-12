Bancos emprestaram 943 milhões para compra de casa em outubro

O montante financiado pelos bancos para a compra de casa voltou a aumentar em outubro, com as novas operações a superarem pelo segundo mês os 900 milhões de euros. No acumulado do ano, o setor financeiro emprestou mais de 8.500 milhões de euros em crédito à habitação.



As novas operações de crédito à habitação atingiram, em outubro, os 943 milhões de euros, um valor que supera em 28 milhões os 915 milhões financiados para esta finalidade um mês antes, segundo os dados divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal. Contas feitas, nos primeiros dez meses do ano foram financiados 8.522 para a aquisição de habitação.





O crédito à habitação mantém, assim, o ritmo de crescimento registado nos últimos meses, com os bancos a manterem uma forte aposta neste segmento. O aumento do montante financiado tem sido acompanhado por ambiente de forte concorrência e de episódios de cortes de "spreads" pelos principais bancos nacionais.

Desde o início do ano, a maioria dos bancos já reduziu o seu "spread" mínimo. A taxa média mínima cobrada está atualmente em 1,2%.