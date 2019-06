Bancos estão a começar a cobrar comissões no MBWay. O que muda?

Os bancos estão a começar a cobrar pelas transferências realizadas através do MBWay. São por enquanto três as entidades que o fazem, mas este número poderá aumentar. A CGD, o Banco CTT e o Novo Banco não têm data para começar a impor este custo. Já o Montepio promete manter a isenção até ao final do ano. Do lado do Santander, apesar de ainda ser gratuito, o banco sinalizou que deverá começar a cobrar.