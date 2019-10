Bank Millennium dispara após Polónia admitir ajudar a banca

As ações do Millennium Bank estão a disparar, depois de o Governo polaco ter garantido que tem formas de ajudar os bancos se for necessário, no âmbito da decisão do Tribunal Europeu de Justiça sobre a conversão dos empréstimos hipotecários concedidos em francos suíços para zlótis.

As ações do Millennium Bank estão a subir 5,57% para 6,07 zlótis, tendo chegado a disparar um máximo de 10%.

A decisão do Tribunal será conhecida esta quinta-feira, 3 de outubro, mas antes vários responsáveis polacos já se pronunciaram, afirmando que qualquer se seja a decisão não será "revolucionária" e que será gradual. Além disso, há a garantia de que se for necessário o Governo poderá ajudar a banca.

O Governo tem ferramentas para ajudar os bancos se for necessário, garantiu o porta-voz do Executivo, Piotr Muller, citado pela Bloomberg.

Já o ministro das Finanças polaco, Jerzy Kwiecinski, considerou que a decisão do tribunal sobre os empréstimos hipotecários "terá certamente algum impacto", mas não será significativo, de acordo com declarações à agência polaca PAP, citadas pela Bloomberg.

A decisão do tribunal de Justiça Europeu só se aplicará a uma parte dos financiamentos concedidos em francos suíços, naquelas onde foram incluídas clausulas consideradas "abusivas" e "não há dúvida" de que em alguns casos isso aconteceu, realçou o ministro.

Jerzy Kwiecinski garante que as instituições polacas, seja o Ministério das Finanças, o banco central ou outro estão "preparadas" para atuar, adiantando que estão "disponíveis para cooperar."



"Não antecipo qualquer tipo de revolução", afirmou o ministro das Finanças. "Mas, em qualquer cas, teremos de estar preparados para implementar a decisão – seja ela qual for".





A banca polaca concedeu, durante anos, empréstimos hipotecários em francos suíços. Com a crise financeira mundial, a Suíça pôs fim à ligação do franco ao euro e estes empréstimos tornaram-se uma dor de cabeça, porque em alguns casos duplicaram de valor em zlótis.



Este contexto levou a que muitos proprietários tivessem dificuldade em pagar os empréstimos e muitos avançaram com processos contra a banca. Os clientes exigem a conversão dos créditos para zlótis com condições semelhantes às praticadas na altura em que foram concedidos os financiamentos, nomeadamente ao nível das taxas, bastantes inferiores à atualidade. Neste cenário, os bancos terão de assumir custos elevados.