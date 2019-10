Bank Millennium dispara mais de 4% após resultados acima do esperado

As ações do BCP seguem em queda no dia em que o seu banco na Polónia apresentou resultados acima do esperado.

As ações do Bank Millennium estão em forte alta na bolsa de Varsóvia depois do banco polaco detido em 50,1% pelo Banco Comercial Português ter anunciado que os lucros do terceiro trimestre aumentaram 15% para valores acima do esperado.

Os títulos sobem 3,09% para 6,01 zlótis, tendo já alcançado um ganho máximo de 4,46% para 6,09 zlótis. Esta valorização não está a contagiar as ações do BCP, que seguem em terreno negativo numa sessão em que a banca europeia está a ser penalizada pelos resultados e cortes de estimativas do HSBC.

O Bank Millennium fechou o terceiro trimestre com um resultado líquido de 200,1 milhões de zlótis (46,6 milhões de euros), 15% acima do registado no período homólogo e acima das melhores estimativas dos analistas, que oscilavam entre 137 e 198 milhões de zlótis.

Lukasz Janczak, analista da Ipopema, disse à Bloomberg que os resultados foram fortes, tendo em conta a integração do Euro Bank e a perceção do mercado dos riscos com os créditos em moeda estrangeiro. "Confirmam um forte resultado líquido e uma boa base para o quarto trimestre e 2020", acrescentou.

O analista refere que os investidores ficaram agradados com os resultados porque mostram que o negócio do banco está no bom caminho e que a meta de lucros de mil milhões de zlótis é atingível, o que mitiga as preocupações com a decisão do tribunal de justiça da União Europeia sobre os créditos em francos suíços.

O valor dos empréstimos concedidos aos clientes que está a ser litigado em tribunal ascendia no final do trimestre a 482 milhões de zlótis, acima dos 456 milhões registados no final de junho.

Na conferência de imprensa para apresentar resultados, Fernando Bicho, administrador financeiro do Bank Millennium, refere que o banco não vê nesta altura necessidade de efetuar mais provisões relacionadas com este caso. A meta de resultados de mil milhões de zlótis de lucros em 2020 (excluído extraordinários) foi reiterada.



O CEO Jorge Brás, no mesmo evento, disse que foi muito diminuto o aumento do número de reclamações depois da decisão do tribunal europeu.