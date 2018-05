Bank of America: Petróleo pode chegar a 100 dólares em 2019

Os preços do petróleo podem subir para 100 dólares no próximo ano, um nível não registado desde 2014, devido à possibilidade de os riscos de oferta da Venezuela e do Irão pressionarem os mercados internacionais, segundo o Bank of America.

Reuters

Os futuros do Brent, que chegaram a tocar nos 78 dólares esta quinta-feira, 10 de Maio, deverão atingir a casa dos 90 dólares no segundo trimestre de 2019 devido à redução dos "stocks" internacionais, afirma o banco. Como esta visão depende da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) conseguir reanimar a produção e do impacto limitado das sanções dos EUA ao Irão, os preços poderão subir ainda mais, afirma o banco, o primeiro de Wall Street a sugerir o regresso dos preços desta matéria-prima ao patamar de 100 dólares.

O petróleo subiu e atingiu o nível mais elevado dos últimos três anos porque a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de reaplicar sanções ao Irão ameaça restringir um mercado já consumido pela forte procura, pelos cortes de produção da OPEP e pela perda não planeada de oferta da Venezuela, país produtor que enfrenta problemas.

"Analisando os próximos 18 meses, esperamos pressão sobre o equilíbrio global entre a oferta e a procura de petróleo", salientou Francisco Blanch, chefe de research de commodities do Bank of America Merrill Lynch em Nova Iorque, num relatório.

Outros bancos de Wall Street mantêm perspectivas otimistas para o petróleo, mas nem de perto tão elevadas quanto as do Bank of America.

O Goldman Sachs Group prevê que o barril de Brent subirá para 82,50 dólares nos próximos meses, e afirma que existe uma possibilidade de os preços superarem esse nível, mas também projecta que o petróleo volte a cair em 2019.