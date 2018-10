Bankinter avalia acções da Sonae MC em 1,62 euros

Os analistas avaliam as acções da Sonae MC perto do intervalo máximo dos preços fixados na operação. Para o banco, a operação traz oportunidades interessantes de investimento.

Pedro Noel da Luz/Correio da Manhã

A Sonae MC recebeu o seu primeiro preço-alvo. O Bankinter avalia as acções da nova empresa que está a caminho da bolsa com um preço-alvo de 1,62 euros, um valor que está próximo do preço máximo fixado na operação pública de venda (OPV). O banco de investimento refere que esta é uma boa oportunidade para ganhar exposição à retoma do consumo e que a OPV deverá oferecer potencial de valorização a quem compre títulos na operação.



"Com base na informação pública disponibilizada, e assumindo um crescimento anual de 2% das vendas comparáveis até 2021 e de 5% do resultado operacional, estimamos uma avaliação razoável da Sonae MC de 1.622 milhões de euros, o que implica um preço-alvo de 1,62 euros por acção", escreve a equipa de "research" do Bankinter, numa nota a que o Negócios teve acesso.



Os analistas apontam ainda que "o múltiplo EV/EBITDA para 2018 implícito nesta avaliação é de 7,8 vezes, abaixo da média de 8,5 vezes do sector na Europa", um desconto que é explicado pela dimensão limitada do mercado português e pelo contexto altamente competitivo, "com um nível de promoções em percentagem das vendas de 46% em Portugal contra 28% na União Europeia", uma situação que poderá agravar-se com a entrada da Mercadona.



Tal como realça o banco de investimento, a avaliação surge próxima do limite máximo do intervalo de preços fixados na OPV (1,4 e 1,65 euros), "pelo que esta (colocação) deverá oferecer potencial de valorização aos investidores que nela participem, embora tal dependa do preço final da operação, a ser anunciado no próximo dia 18 de Outubro". A OPV da Sonae MC arrancou esta segunda-feira e decorre até ao próximo dia 17 de Outubro, para os clientes particulares, estando prevista a estreia em bolsa a 23 de Outubro.



Ainda que não sejam conhecidos para já números relativos à procura, o Bankinter antecipa "um elevado interesse por parte dos investidores, proporcionando uma oportunidade única de obter exposição à retoma do consumo privado em Portugal". Com a economia a crescer e o rendimento disponível das famílias portuguesas a aumentar, "a Sonae MC, líder de mercado e pioneira no comércio electrónico, deverá ser a principal beneficiada".