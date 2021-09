Bankinter retoma dividendos e vai pagar 0,13 euros por ação

O Bankinter informou esta sexta-feira que, a 1 de outubro, pagará aos acionistas um dividendo de 0,13 euros por ação, tornando-o no primeiro banco espanhol a retomar a remuneração aos acionistas, após o levantamento do veto pelo BCE.Numa nota à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), o Bankinter recorda que, em 23 de julho, o Banco Central Europeu (BCE) revogou a recomendação sobre a limitação dos dividendos que tinha estabelecido em dezembro de 2020, devido à situação económica resultante da pandemia de covid-19.O organismo informou em julho deste ano que as condições que justificavam o veto ao pagamento de dividendos já não existiam, com efeitos a partir de 30 de setembro. O pagamento de dividendos custará ao banco 116,8 milhões de euros, que serão distribuídos entre os 898.866.154 milhões de ações que compõem o seu capital social.Outros bancos espanhóis, tais como o Sabadell e o Santander, já confirmaram a sua intenção de retomar a remuneração aos acionistas.