Barclays continua a preferir dívida portuguesa face à espanhola, mesmo com spread a engordar

Já tinha ocorrido de forma pontual anteriormente, mas agora a tendência consolidou-se: os juros a dez anos da dívida portuguesa estão a negociar num nível inferior aos juros da dívida espanhola no mercado secundário. Para os analistas do Barclays, a aposta em obrigações portuguesas é para continuar.





O Barclays considera que as obrigações portuguesas têm vindo a beneficiar do sentimento do mercado face aos resultados das eleições que deram vitória ao Partido Socialista, apontando para uma solução de relativa estabilidade. Já Espanha caminha para a sua quarta eleição geral em quatro anos dado que o PSOE (socialistas espanhóis) não conseguiu formar um Governo com apoio estável.Os analistas do banco inglês esperam que a dívida espanhola continue em "underperformance" (fraco desempenho) dado que em outubro houve a tomada de mais-valias em antecipação das eleições em novembro. Dada a incerteza em relação ao resultado, os investidores mais cautelosos não deverão apostar em obrigações espanholas, pelo menos para já.Após as eleições legislativas em Portugal, também os analistas do banco norte-americano Citi recomendaram aos investidores trocar dívida espanhola por dívida portuguesa neste momento Às 11h desta sexta-feira, 11 de outubro, os juros portugueses estavam a aliviar três pontos base para os 0,168% enquanto os juros espanhóis estavam a aliviar 2,5 pontos base para os 0,199%.Atualmente, a dívida portuguesa em percentagem do PIB continua a ser superior a 120% enquanto a dívida espanhola está ligeiramente abaixo dos 100%. Além disso, a economia espanhola cresceu mais do que a economia portuguesa na última década.