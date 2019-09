Durante o mês de setembro, os mercados de dívida desde os EUA até à Austrália subiram - à medida que alguns dados económicos globais foram acalmando os invesdtidores. As taxas de juro do Tesouro norte-americano a 10 anos aumentaram 20 pontos base para os 1,7%.



Um abrandamento na economia global, com a guerra comercial entre os EUA e a China por resolver e a ameaça de um "hard" Brexit está entre os fatores que prejudicam a procura por ativos mais arriscados, como é o caso das ações, de acordo com o analista do banco.



"Este não é um apelo para apostar nas 'yields' negativas da Alemanha e do Japão", mas para aproveitar o recente aumento das taxas de juro em todo o mundo, segundo o analista.



O Barclays acrescentou que "acreditamos que o 'rally' do mercado de dívida de 2019 veio para ficar, dadas as expectativas de inflação mais baixas e de uma desaceleração global na economia".



Este ano, a taxa de juro de referência a 10 anos de Portugal caiu 157 pontos base para os 0,136%, com esta queda a ser apoiada pela revisão da perspetiva da agência S&P para positiva, de estável, ainda este mês. O "benchmark" português atingiu o seu mínimo histórico em 2019 nos 0,065%.



Outros ativos considerados mais seguros - e que servem de refúgio em tempos mais conturbados - têm beneficiado do ano imprevisível do ponto de vista económico e político. Caso disso é o ouro que renovou máximos históricos e valorizou 18% em 2019 para os 1.509 dólares por onça.

Depois de vários meses a apelar a uma corrida ao mercado de ações, os analistas do britânico Barclays olham agora para o mercado de dívida como uma solução viável e mais segura para os investidores."É hora de jogar à defesa", escreveu o analista do banco Ajay Rajadhyaksha, numa nota divulgada pela Bloomberg, acrescentando que "os investidores devem aproveitar o 'sell-off' do mercado de dívida de setembro para reduzir algum risco".