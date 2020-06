Batotas nas quotas da OPEP põem reunião e cortes prolongados em risco

A Rússia e a Arábia Saudita não querem reunir enquanto não obtiverem certezas de que todos os países membros da aliança de produtores vão respeitar as respetivas quotas.

Os maiores produtores de petróleo deviam reunir-se no início de junho, num encontro onde era esperado que concordassem num prolongamento dos atuais cortes de produção, cujo prazo termina já em julho. Contudo, acusações de que as quotas não estarão a ser respeitadas por alguns membros do cartel podem ditar que a reunião não se concretize, pondo em causa o acordo sobre o prolongamento dos cortes.





O petróleo, que já estava a cotar acima dos 40 dólares em Londres e registava ganhos, segue agora a perder 1,19% para os 39,10 dólares, alinhando na mesma tendência negativa que o nova-iorquino West Texas Intermediate, que cai por sua vez 0,43% para os 36,65 dólares.