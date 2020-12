Bazuca monetária levou juros de Portugal para abaixo de 0%

Em março deste ano, quando a pandemia surgiu, Christine Lagarde – líder do BCE – disse que não iria estipular um controlo da curva das “yields”, como acontece, com o Banco do Japão. Contudo, sem garantir um encurtamento dos “spreads” na região de forma oficial, o BCE fê-lo de forma natural, graças à resposta dada à crise pandémica.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...