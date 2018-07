BBVA quase duplica preço-alvo da Altri e baixa recomendação

O BBVA elevou de forma substancial a avaliação das acções da Altri, mas o novo preço-alvo continua abaixo da actual cotação da companhia, pelo que a recomendação desceu de "market perform" (desempenho em linha com o mercado) para "underperform"(desempenho abaixo do mercado).

Segundo a Bloomberg, o preço-alvo atribuído pelo BBVA passou de 4,60 euros para 8,30 euros por acção (subida superior a 80%), o que implica um potencial de desvalorização de 6,6%.



Antes desta nota actualização do BBVA, a Altri tinha duas recomendações de comprar, três de manter e duas de vender. Segundo a Bloomberg, nos últimos três meses os analistas aumentaram a avaliação das acções da Altri em 54%, com os preços-alvo a variarem actualmente entre 5,30 e 10,50 euros.



O Negócios não teve acesso à nota de "research" citada pela Bloomberg.



As acções da Altri descem 0,45% para 8,89 euros. Desde o início do ano acumulam uma valorização de 72% e fixaram máximos históricos em sessões recentes.

