BCP afunda mais de 5% e penaliza PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em queda pela sexta sessão consecutiva esta quinta-feira, 11 de junho, com o PSI-20 a deslizar 1,73% para 4.405,82 pontos - o valor mais baixo desde o início do mês - e apenas duas cotadas com sinal positivo.





Na Europa, os principais índices também seguem todos em queda, a refletir as perspetivas mais negativas para a economia norte-americana e os receios de uma segunda vaga de infeções por covid-19.