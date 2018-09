BCP arrasta Lisboa para arranque de semana negativo

A bolsa nacional arrancou a semana no vermelho, pressionada pelas quedas do BCP e da Galp Energia. Isto num dia que também deverá ser dominado pelas perdas na Europa, com os investidores à espera que os EUA anunciem a aplicação de novas tarifas às importações chinesas.

Pedro Catarino/CM

A semana arrancou no vermelho para a bolsa nacional. O PSI-20 abriu em queda, pressionado pelas perdas do BCP, mas também da Galp Energia. Isto num dia que também deverá ser de descida nas restantes praças europeias, com os investidores à espera que o presidente dos EUA, Donald Trump, anuncie que vai aplicar novas tarifas de 200 mil milhões de dólares às importações chinesas.

O índice de referência nacional, o PSI-20, abriu a sessão em baixa de 0,13% para 5.278,40 pontos. Das 18 cotadas que compõem a bolsa nacional, sete estão a cair, sete a subir e quatro seguem inalteradas.

A pressionar a praça portuguesa segue o BCP. O banco liderado por Miguel Maya está a recuar 0,46% para 23,56 cêntimos. Também a Galp Energia está a contribuir para o desempenho negativo do índice. A petrolífera recua 0,27% para 16,485 euros, naquele que é o último dia em que as acções atribuem à Galp um direito ao dividendo intercalar de 27,5 cêntimos, que será distribuído no dia 20 de Setembro.

Ainda do lado das perdas, destaque para a Mota-Engil (-0,93%), Navigator (-0,85%) e Altri (-0,50%).

A limitar a queda do índice segue a Jerónimo Martins, com a retalhista a subir 0,08% para 12,90 euros, e a EDP, que avança 0,12% para 3,249 euros.

(Notícia actualizada às 08:19 com mais informação)