Bloomberg

O PSI-20 cai 0,37% para 5.293,69 pontos, com 14 cotadas a descer, duas a subir e duas inalteradas.No resto da Europa a tendência é igualmente de quedas, com os investidores expectantes em relação a Itália. Isto depois de Roma ter apresentado uma previsão de défice de 2,4% do produto interno bruto (PIB) em 2018 e 2019, não cumprindo com as metas acordadas com Bruxelas. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ainda ontem disse que era preciso evitar uma nova Grécia , referindo-se a Itália.A bolsa de Itália é a mais fustigada, recuando mais de 1%. Assim como as taxas de juro associadas à dívida de Roma, que seguem com subidas superiores a 10 pontos base, elevando a taxa a 10 anos para um máximo de quatro anos.A pesar na negociação bolsista nacional está o BCP, ao cair 1,53% para 0,245 euros, num período que tem sido marcado por quedas na banca europeia, muito devido à incerteza em torno de Itália.A EDP, que ontem perdeu quase 2%, hoje volta às quedas, recuando 0,35% para 3,109 euros, depois de António Mexia ter alertado para os perigos da alteração das regras dos CMEC. A saída do Capital Group como accionista de referência da EDP é encarada por António Mexia, CEO da empresa, como uma reacção à alteração das regras , no seguimento da decisão do Governo de obrigar a eléctrica a devolver a sobrecompensação de 285 milhões de euros no âmbito dos CMEC.Do lado oposto está a Galp Energia, ao somar 0,48% para 16,89 euros, numa altura em que os preços do petróleo estão a subir e a negociar acima dos 85 dólares por barril em Londres, mercado de referência para Portugal.A penalizar a bolsa nacional está ainda o sector do papel, com a Navigator a perder 0,74% para 4,288 euros e a Altri a apreciar 0,72% para 8,22 euros.(Notícia actualizada com mais informação)