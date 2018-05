BCP cai 2% e arrasta bolsa nacional

O PSI-20 cedeu 0,20% para 5.486,78 pontos, com sete cotadas em queda, seis em alta e cinco inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência foi igualmente de queda, numa sessão em que os sectores que mais pressionaram foram a banca e as telecomunicações.



Na bolsa nacional, o destaque pela negativa também foi um banco. O BCP desceu 2,04% para 0,2741 euros.





Do lado oposto estiveram os CTT, ao somarem 3,47% para 3,158 euros, com os investidores a reagirem aos números e informação divulgada pela empresa liderada por Francisco Lacerda ontem após o fecho da sessão. Os CTT reportaram os resultados do primeiro trimestre do ano, tendo registado um lucro de 5,4 milhões de euros, o que corresponde a uma queda de 48,2% face ao resultado líquido de 10,3 milhões de euros alcançado em igual período do ano passado. Os resultados líquidos ficaram abaixo do esperado pelos analistas, mas os investidores ficaram agradados com a execução do plano de reestruturação.



A pressionar a bolsa esteve também a Jerónimo Martins, que descer 0,53% para 14,19 euros, bem como a EDP, que cedeu 0,95% para 3,032 euros.





Já a Galp Energia avançou 0,79% para 15,915 euros, um dia depois de ter anunciado um acordo com a Venture Global LNG para a aquisição, durante 20 anos, de um milhão de toneladas de gás natural liquefeito (GNL) por ano. Ainda do lado dos ganhos no sector energético está a EDP (+0,10% para 3,064 euros) e a REN (+0,15% para 2,598 euros) no dia em que a cotada liderada por Rodrigo Costa apresenta resultados já depois do fecho da bolsa. Já a EDP Renováveis cede 0,06% para 8 euros por acção.





(Notícia actualizada às 17:03 com mais informação)