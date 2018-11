epresenta um "desvio claro e assumido". Pelo que os investidores aguardam pelos desenvolvimentos em torno deste processo.

Na bolsa nacional, o BCP perde 1,26% para 0,2503 euros, enquanto a Galp Energia recua 0,34% para 14,725 euros, numa altura em que os preços do petróleo voltam a desvalorizar. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a descer 0,68% para 69,64 dólares.

Já o grupo EDP trava a descida, com a eléctrica a subir 0,06% para 3,112 euros, enquanto a EDP Renováveis aprecia 0,63% para 7,935 euros.

No sector do papel, a Navigator e a Semapa perdem 0,05% e 0,26%, respectivamente, enquanto a Altri sobe 0,28% para 7,13 euros.

No retalho, o sentimento não é definido, com a Sonae SGPS a descer 0,17% para 0,8895 euros, enquanto a Jerónimo Martins sobe 0,42% para 10,695 euros.



