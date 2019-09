Os investidores aguardam também as reuniões dos bancos centrais. Esta semana é a vez do Banco Central Europeu (BCE), numa reunião que está a gerar muitas dúvidas, já que a divisão no seio da autoridade é elevada, com alguns responsáveis a defenderem que a entidade liderada por Mario Draghi deve avançar com um novo programa de compra de ativos, enquanto outros acreditam que a economia não está a mostrar sinais de precisar desta medida.A reunião do BCE começa esta quarta-feira e as conclusões serão conhecidas na quinta-feira, 12 de setembro.Enquanto isso, por cá, o BCP está a cair 1,79% para 0,1976 euros, depois de ontem ter sido conhecido que a Autoridade da Concorrência condenou 14 bancos ao pagamento de coimas no valor global de 225 milhões de euros por prática concertada de troca de informação comercial sensível, durante um período de mais de dez anos, entre 2002 e 2013. O Negócios apurou que um terço da coima total foi aplicada a apenas uma instituição , tendo contudo conseguido apurar qual o banco em causa. No caso do BCP, o banco liderado por Miguel Maya revelou que a coima que lhe foi aplicada ascende a 60 milhões de euros, sendo que, à semelhança do Santander, vai recorrer da decisão da AdC.Entre as cotadas de energia, a EDP recua 0,43% para 3,461 euros, enquanto a EDP Renováveis sobe 0,59% para 10,20 euros. A Galp também aprecia 0,23% para 13,105 euros.Em queda, e a pressionar a praça nacional, segue a Jerónimo Martins, ao ceder 0,83% para 15,48 euros, enquanto a Sonae SGPS está a subir 0,46% para 0,875 euros.