BCP cai mais de 3% e PSI-20 resvala para o vermelho

A bolsa nacional terminou o dia em queda, com o principal índice, o PSI-20, a descer 0,47% para os 5.016,35 pontos. Foram doze as cotadas a cair, quatro a subir e inalterada.





A Europa divide-se entre o verde e o vermelho no rescaldo das decisões dos bancos centrais, as quais deixaram um sabor agridoce. Do lado de lá do Atlântico, a Reserva Federal anunciou o segundo corte nos juros este ano – algo que não acontecia desde 2008 – mas as esperanças de um reforço futuro nas medidas acomodatícias ficaram reduzidas, uma vez que a decisão não reuniu o consenso dos decisores. Deste lado, o Banco Central Europeu também avançou com novos estímulos ao mercado, contudo, a dimensão desta ajuda ficou aquém das estimativas dos analistas.



As atenções devem virar-se agora de volta para a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que vão recomeçar no início de outubro.