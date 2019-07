conseguido

, para 169,8 milhões de euros. No mesmo período do ano passado, o BCP apresentou um resultado positivo de 150,6 milhões de euros. A entidade liderada por Miguel Maya tocou desta forma um mínimo de 9 de maio e segue a negociar no vermelho pela quinta sessão consecutiva.





Em Lisboa, o BCP é o "peso pesado" que lidera as quebras, com uma descida de 3,47% para os 24,18 cêntimos. O banco, que já chegu a perder 4,11% para os 24,02 cêntimos durante a sessão, está a reagir aos resultados apresentados esta segunda-feira, já depois do fecho, nos quais a instituição revelou terAinda a contribuir negativamente para o desempenho do índice estão a Jerónimo Martins e EDP, as quais caem 0,51% para os 14,65 euros e 0,38% para os 3,37 euros, respetivamente. No espetro vermelho, destaque ainda para os CTT, que seguem a perder 2,05% para os 1,96 cêntimos, um novo mínimo histórico.A travar maiores perdas está a Galp Energia, com a cotada a somar 0,74% para os 14,26 euros. A petrolífera sobe num dia de ganhos para a matéria-prima, com o barril de Brent, referência para a Europa, a somar 0,69% para os 64,15 dólares. Uma gigante do setor, a britânica BP, deixa também bons sinais ao superar as expetativas dos analistas com os resultados apresentados esta terça-feira. Os resultados operacionais conseguiram superar os preços mais baixos do petróleo e igualar os resultados do mesmo período do ano anterior e superar os do semestre terminado em março.(Notícia em atualizada às 08:28)