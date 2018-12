BCP cai mais de 1% e arrasta PSI-20 em dia de quedas na Europa

Em mais um dia de fortes quebras para os mercados europeus, Lisboa não é excepção. A bolsa nacional segue a perder com o BCP a pesar com uma queda de quase 1,5%.

A bolsa nacional abriu com uma queda de 0,63% para os 4.890,30 pontos. A contribuir estão 12 cotadas em queda, quatro a subir e duas inalteradas.O mesmo sucede nas principais praças europeias, onde as perdas superam o 1%. Lá fora, a bolsa norte-americana regressa - depois de um dia fechada por ocasião do funeral de George H. W. Bush - mas envolta num clima de incerteza. Esta quarta-feira, a detenção da CFO da chinesa Huawei poderá assustar os investidores, ao trazer um novo motivo de atrito ao acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, numa altura em que ambos os países concordaram cessar as tarifas por 90 dias nos quais se dedicarão à negociação.Em Lisboa, o BCP é uma das cotadas que mais penalizam, ao perder 1,37% para os 25 cêntimos. Outro dos "pesos pesados" em destaque no vermelho é a Galp, que perde 0,75% para os 14,65 euros, numa altura em que o petróleo segue com ganhos pouco pronunciados. O barril de Brent soma 0,32% para os 61,76 dólares.