BCP e CTT em mínimos penalizam bolsa

O PSI-20 recua 0,27% para 4.783,36 pontos, com quatro cotadas a subir, nove a cair e cinco inalteradas.



Entre os congéneres europeus a tendência é igualmente de queda, com os investidores a continuarem a refletir nas bolsas os receios em torno da evolução da economia, num contexto de elevada incerteza e tensões geopolíticas em vários pontos.



Na bolsa nacional são o BCP e os CTT que mais destacam, ao recuarem para mínimos. O banco liderado por Miguel Maya está a cair 1,47% para 0,195 euros, atingindo o valor mais baixo desde setembro de 2017.



Já os CTT recuam 0,22% para 1,801 euros, tendo tocado nos 1,80 euros, o que representa o valor mais baixo de sempre.





Em destaque está também a Pharol, ao recuar 1,57% para 0,1378 euros, numa altura em que se sabe que há 10% do capital da empresa disponíveis para venda. Em causa está a participação da High Bridge, que foi dada como garantia ao BCP num financiamento. Com o incumprimento no seu pagamento, o BCP acionou a garantia e já deixou claro que não quer ficar com as ações, mas sim vendê-las.





A Galp Energia também está a contribuir para a queda da bolsa nacional, ao perder 0,78% para 12,73 euros. Ainda no sector da energia, a EDP Renováveis cede 0,31% para 9,66 euros, enquanto a EDP está a subir 0,5% para 3,390 euros.



Entre as cotadas que conseguem contrariar a tendência está a Jerónimo Martins e a Sonae SGPS, com as retalhistas a subirem 0,42% para 14,495 euros e 0,38% para 0,8 euros, respetivamente.



(Notícia atualizada com mais cotações)