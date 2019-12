BCP e CTT sustentam bolsa nacional

A bolsa nacional segue em alta, a beneficiar dos ganhos do BCP e dos CTT. Entre as congéneres europeias a tendência é igualmente de ganhos.

A bolsa nacional iniciou o dia em alta, com o PSI-20 a somar 0,23% para 5.099,76 pontos, numa altura em que cinco cotadas sobem, nove caem e quatro seguem inalteradas. Entre as congéneres europeias a tendência é de ganhos ligeiros, numa altura em que a frente comercial continua a condicionar a negociação.

Numa altura em que se aproxima mais um "deadline" nas negociações comerciais entre os EUA e a China, Washington está a dispersar atenções. Ontem, Donald Trump admitiu impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio do Brasil e da Argentina, devido à desvalorização das moedas destes dois países da América do Sul.

Já ao final do dia, os EUA anunciaram que poderão avançar com taxas alfandegárias no valor de 2,4 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros) à importação de produtos franceses, avançou a Bloomberg. Isto porque terminaram a avaliação do imposto digital praticado por França, concluindo que este vai penalizar as tecnológicas americanas. Como resposta, os EUA poderá decretar taxas aduaneiras adicionais, que podem ir até 100%, sobre a importação de produtos franceses – como champanhe, malas de mão e queijos – até aos 2,4 mil milhões de dólares.

Os investidores aguardam agora por desenvolvimentos nestas questões, assim como em relação à China, com a guerra comercial entre Washington e Pequim a conhecer vários avanços e recuos.



Na praça lisboeta, o BCP sobe 2,03% para 0,1962 euros e os CTT apreciam 1,29% para 3,138 euros.





DO lado oposto está a Galp Energia, ao perder 0,75% para 14,545 euros, a EDP e a EDP Renováveis, que caem 0,08% para 3,59 euros e 0,81% para 9,82 euros, respetivamente.