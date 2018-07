BCP e EDP impedem bolsa nacional de seguir ganhos da Europa

Pedro Catarino/CM

A bolsa nacional fechou em terreno negativo, pressionado pela maioria das cotadas, com destaque para o BCP e EDP.

Nas bolsas europeias vários índices registaram ganhos expressivos, sendo que em Wall Street o tecnológico Nasdaq atingiu mesmo o valor mais elevado de sempre. As acções foram impulsionadas pelas medidas de estímulo económico que a China anunciou que pretende implementar, bem como pelos resultados positivos apresentados por diversas cotadas mundiais, com destaque para a Alphabet, a PSA e o UBS.

Em Lisboa, o PSI-20 foi limitado pelo desempenho da maior parte das cotadas. O índice, que ontem tinham contrariado as perdas europeias, fechou esta sessão a cair 0,53% para 5.608,27 pontos, com 13 cotadas em queda e cinco em alta.



O BCP foi dos títulos que mais pressionou o PSI-20, com as acções do banco a cederem 1,33% para 0,2672 euros, corrigindo parte dos ganhos da véspera. O desempenho das acções do banco surge depois de ontem o BCP ter anunciado que o BCE deu luz verde para Miguel Maya assumir as funções de CEO do banco e antes da apresentação de resultados do primeiro semestre, agendada para quinta-feira.

A EDP, que também apresenta resultados dentro de dois dias, pressionou igualmente a bolsa portuguesa. As acções da eléctrica cederam 0,9% para 3,428 euros, enquanto a EDP Renováveis (anuncia resultados na quarta-feira) caiu 0,06% para 8,875 euros.

Ainda no sector energético a Galp Energia inverteu das perdas da manhã para fechar a sessão a subir 0,5% para 17,05 euros, aproveitando a subida dos preços do petróleo. O Brent em Londres valoriza 0,89% para 73,71 dólares.

Também as cotadas do sector da pasta e papel mudaram de direcção, uma vez que o euro está agora a ganhar terreno ao dólar. A Navigator caiu 0,68% para 4,954 euros, a Semapa desceu 3,07% para 20,50 euros e a Altri fechou quase estável (+0,11%) nos 8,82 euros.

A descida mais acentuada entre as cotadas do PSI-20 foi protagonizada pela Sonae SGPS, que caiu 2,27% para 0,9675 euros. No lado dos ganhos destacou-se os CTT, que avançou 1,22% para 2,988 euros.



(notícia actualizada às 17:00 com mais informação)