O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, segue em baixa, mas com uma variação ligeira: o índice cede 0,04% para os 393,85 pontos. Ainda assim, o Stoxx 600 continua perto de máximos de quase três meses.Em Lisboa, 10 cotadas seguem em alta, cinco em baixa e três inalteradas. Em terreno negativo estão cotadas com peso considerável no índice como é o caso do BCP e da EDP. A Jerónimo Martins e a Galp Energia também seguem em baixa, mas as quedas são curtas.O BCP desce 0,2% para os 19,58 cêntimos, após ter subido quase 2% na sessão anterior. Já a EDP desvaloriza 0,45% para os 3,571 euros.Entre as quedas, o destaque vai também a Sonae que desce 0,22% para os 89,95 cêntimos. Segundo os analistas do BPI, tal como escreve o Negócios na edição de hoje, a Sonae terá margem para reforçar o pagamento de dividendos extraordinários ou a recompra de ações.A travar maiores perdas no PSI-20 estão cotadas como a Ramada e a Corticeira Amorim que valorizam mais de 1%. A Ramada sobe 1,31% para os 6,18 euros e a Corticeira Amorim valoriza 1,56% para os 9,79 euros.Ainda em alta está a EDP Renováveis cujas ações valorizam 0,1% para os 9,82 euros.(Notícia atualizada às 8h18 com mais informação)