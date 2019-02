BCP e EDP Renováveis pressionam PSI-20. Corticeira Amorim sobe mais de 1%

A bolsa nacional segue a desvalorizar 0,25% para os 5.140,58 pontos nesta terça-feira, 26 de fevereiro, acompanhando a tendência negativa das bolsas europeias. As quedas do BCP e da EDP Renováveis estão a pressionar a praça lisboeta.

A influenciar as bolsas estão as declarações de Donald Trump de que os EUA estão "muito, muito próximos" de um acordo com a China sobre a disputa comercial. Contudo, ao mesmo tempo, o chefe da Casa Branca admite que um acordo "pode não acontecer de todo".

No Brexit, ontem o The Guardian avançou que o Partido Trabalhista vai apoiar a realização de um novo referendo para evitar uma saída caótica. Caso não consiga convencer Theresa May a negociar um acordo onde as relações entre o Reino Unido e a União Europeia são mais profundas, Jeremy Corbyn vai apoiar a realização de um segundo referendo. Ambas as hipóteses têm sido rejeitadas pela primeira-ministra.

Em Lisboa, os analistas do BPI antecipavam no diário de bolsa que o PSI-20 ia abrir "sob uma ligeira pressão vendedora", tal como as bolsas europeias. O Stoxx 600 desvaloriza 0,33% para os 371,96 pontos, afastando-se de máximos de cinco meses.

Na bolsa nacional, há 10 cotadas no vermelho, sete no verde e uma inalterada. O BCP segue a cair 0,9% para os 23,11 cêntimos, acompanhando as quedas do setor europeu da banca.

A EDP Renováveis - que apresenta resultados amanhã - cede 2,3% para os 8,085 euros, assim como a EDP que perde 0,28% para os 3,192 euros. Ainda na energia, destaque para a queda de 0,24% para os 14,55 euros da Galp Energia.



A impedir maiores perdas estão as subidas da Jerónimo Martins e da Corticeira Amorim. A retalhista - que apresenta resultados amanhã - está a valorizar 0,57% para os 13,17 euros.

Antes da abertura da bolsa, a Corticeira Amorim anunciou que aumentou os lucros em 6% para os 77,4 milhões de euros e que vai pagar um dividendo de 18,5 cêntimos por ação, o mesmo de 2017. As ações da cotada estão a valorizar 1,39% para os 9,5 euros.

Amanhã é a vez da Jerónimo Martins e da EDP Renováveis apresentarem resultados.

