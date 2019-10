BCP e EDP Renováveis dão segunda sessão de ganhos ao PSI-20

A bolsa nacional encerrou com sinal positivo esta quinta-feira, 10 de outubro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,48% para 4.944,46 pontos. Dez cotadas subiram, sete caíram e uma encerrou inalterada.





Na Europa, os principais índices também seguem em alta, animados pela perspetiva de um entendimento entre Pequim e Washington na nova ronda negocial que se iniciou esta quinta-feira.





Depois de várias notícias dando conta de que as reuniões de nível técnico, na semana passada, não geraram progressos, a confirmação de Trump, esta quinta-feira, de que se irá reunir amanhã com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He aumentou a esperança de que estas conversações de alto nível poderão ter um desfecho mais positivo.





Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe 0,80% para 383,33 pontos, sendo que todos os grandes índices do Velho Continente somam mais de 0,5%.





Na bolsa nacional, os ganhos foram suportados sobretudo pelo BCP, EDP Renováveis e pelas cotadas do setor da pasta e do papel.





O BCP subiu 0,58% para 19,11 cêntimos, depois de a Standard & Poor’s ter elevado o "outlook" (perspetiva) do "rating" do banco de estável para positivo, o que abre caminho para uma revisão em alta do "rating". A notação financeira foi reiterada em "BB".





Já a EDP Renováveis somou 2,42% para 9,74 euros, contrariando a evolução das restantes cotadas da energia. A EDP perdeu 0,5% para 3,595 euros e a Galp deslizou 0,15% para 13,46 euros.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estiveram ainda as cotadas do setor da pasta e do papel, com a Altri a ganhar 3,51% para 5,31 euros, a Semapa a ganhar 3,32% para 11,84 euros e a Navigator a subir 1,95% para 3,142 euros.



Ainda do lado dos ganhos, a MotaEngil somou 1,78% para 1,825 euros e a Nos valorizou 0,39% para 5,175 euros.