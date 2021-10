BCP e EDP somam 1% e seguram PSI-20 no verde

A tendência altista dos setores dos recursos naturais e da energia a nível europeu refletiram-se na bolsa de Lisboa. Num dia misto para as ações europeias, o índice PSI-20 fechou no verde - a valorizar 0,4% para 5.537,03 pontos -, com fortes ganhos da EDP e do BCP. A maior subida foi, ainda assim, da construtora Mota-Engil, que disparou 2,5% para 1,36 euros por ação, seguida da Ramada, que somou 1,36%.Ambas as cotadas beneficiaram do sentimento positivo em relação aos recursos naturais (que ganharam mais de 3%), em especial a subida da cotação do minério de ferro. Já os CTT valorizaram 1,2% para 4,70 euros por ação. Estas empresas têm, no entanto, pouco peso no índice.Entre os pesos-pesados, o BCP somou 1% para 0,1697 euros por ação, continuando o rally que vive há quase um mês. Nas últimas 15 sessões, as ações do banco liderado por Miguel Maya subiram em 12, o que lhe deu um ganho acumulado superior a 30% e o levou neste período acima dos 0,17 euros pela primeira vez desde maio.A Jerónimo Martins avançou 0,88% para 18,26 euros. Já na energia, houve tendências contrárias. A EDP ganhou 0,94% para 4,51 euros, enquanto a EDP Renováveis perdeu 1% para 20,30 euros. A Greenvolt valorizou 0,34% para 5,90 euros.A Galp Energia deslizou 0,05% para 10,06 euros por ação, apesar de as cotações do "ouro negro" estarem a negociar em alta, continuando a ser sustentadas pela crise energética global que tem estado a levar os preços do gás natural para máximos históricos.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em novembro avança 2,17% para 81,07 dólares por barril. Já o contrato de novembro do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, soma 1,77% para 83,85 dólares.

Entre as cotadas do PSI-20 que fecharam no vermelho, contam-se igualmente a Nos (-0,06%), a Pharol (-0,55%), a Semapa (-0,67%) e a Novabase (-0,82%).A nível europeu, a sessão foi mista. As bolsas europeias encerraram divididas com o francês CAC 40 (+0,16%) e o britânico FTSE 100 (+0,72%) a acompanharem Lisboa nos ganhos. Em sentido contrário, o alemão DAX recuou 0,05% e o espanhol IBEX 25 cedeu 0,63%. O Stoxx 600 fechou na linha d'água, com um deslize de 0,07%.(Notícia atualizada às 17h10)