BCP e EDP travam maiores quedas do PSI-20

Com seis cotadas a valorizar e 12 a cair, o índice PSI-20 conseguiu amenizar as quedas face aos pares europeus, devido às boas prestações de EDP e BCP.A empresa liderada por António Mexia terminou o dia a ganhar 1,51% para os 4,430 euros por ação, numa sessão em que a cotada fixou um novo máximo de janeiro de 2008, beneficiando de uma nota de "research" favorável do Goldman Sachs, que passa a ser dos bancos de investimento mais otimistas para a elétrica liderada por António Mexia.

O Goldman Sachs subiu o preço-alvo de 4,40 euros para 5,25 euros (melhoria de 19%) e reiterou a recomendação de comprar. Além disso adicionou a elétrica à sua lista de ações favoritas ("conviction list").



Quanto ao banco liderado por Miguel Maya, a valorização foi de 1,21% para os 19,31 cêntimos por ação, depois de o banco de investimento italiano Mediobanca ter subido a recomendação das ações do BCP de "neutral" para "outperform".





Em sentido inverso, o preço-alvo das ações do banco português foi revisto em baixa, passando de 24 cêntimos para 22 cêntimos. Apesar do corte, a nova avaliação incorpora um potencial de valorização de 16%, daí que a recomendação tenha sido melhorada.



Em contraciclo negociou a Galp, com uma queda de 1,55% para os 13,65 euros por ação, num dia em que o preço do petróleo Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, desvalorizou 1,77% para os 58,75 dólares.



Fora do PSI-20, as ações da Cofina dispararam um máximo de 7,25% para os 51,8 cêntimos, o que representa o valor mais elevado desde 24 de setembro do ano passado. A motivar esta escalada está a aprovação do aumento de capital de 85 milhões de euros no âmbito da aquisição da Media Capital à Prisa, comunicado ontem, já depois do fecho de sessão, ao regulador do mercado.