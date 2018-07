BCP e energia penalizam abertura do PSI-20

A bolsa nacional abriu em queda ligeira esta segunda-feira, 30 de Julho, com o PSI-20 a deslizar 0,02% para 5.614,40 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 10 estão em baixa, seis em alta e duas inalteradas.





Na Europa, os principais índices também negoceiam com sinal vermelho, no arranque de uma semana em que os investidores estarão atentos às decisões de alguns dos maiores bancos centrais do mundo, como o banco do Japão e a Fed, e aos resultados das empresas, com destaque para a Apple.