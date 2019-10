O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a valorizar 0,25% para os 383,71 pontos. No conjunto da semana, o índice europeu acumula uma valorização de 0,95%, após duas semanas negativas.



A atenção dos investidores continuam a estar focada na disputa comercial. Em relação às negociações entre os EUA e a China, Donald Trump disse aos jornalistas em Washington que as negociações tinham corrido "muito bem" e que esta sexta-feira vai reunir-se com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He.



Em Lisboa, 10 cotadas seguem alta, 5 descem e 3 estão inalteradas. Em alta está o BCP que sobe 1,62% para os 19,42 cêntimos, depois de a Standard & Poor’s ter elevado o "outlook" (perspetiva) do "rating" do banco de estável para positivo, o que abre caminho para uma revisão em alta do "rating". A notação financeira foi reiterada em "BB".



Também a subir está a Galp Energia cujas ações valorizam 0,82% para os 13,57 euros e a Altri cujos títulos valorizam 0,66% para os 5,345 euros. Nota também para os CTT que somam 0,55% para os 2,19 euros.



A travar maiores ganhos do PSI-20 no arranque da sessão está a EDP Renováveis que cede 1,33% para os 9,61 euros, após ontem ter subido mais de 2%. Em queda está ainda a Jerónimo Martins, que desce 0,37% para os 15,01 euros, e a Ramada, que está a ceder 0,99% para os 6 euros.



O PSI-20 arrancou a sessão desta sexta-feira, 11 de outubro, a valorizar 0,08% para os 4.948,53 pontos, acumulando três sessões em alta. As bolsas europeias também negoceiam em alta no arranque da sessão.No conjunto da semana, a bolsa de Lisboa já acumula uma subida de 0,8%, o que contrasta com as três anteriores semanas em que desvalorizou.