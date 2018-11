BCP e Galp Energia ditam abertura positiva do PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em alta esta quinta-feira, 15 de Novembro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,40% para 4.979,54 pontos. Nesta altura, 12 cotadas estão a subir, quatro a descer e duas inalteradas.





Lisboa acompanha, desta forma, a tendência positiva das principais praças europeias, que estão a beneficiar da recuperação dos preços do petróleo e da menor incerteza em torno do Brexit, depois de a primeira-ministra Theresa May ter garantido ontem o apoio do Governo ao acordo alcançado com Bruxelas.





Já esta manhã, o presidente do Conselho Europeu – que esteve reunido em Bruxelas com Michel Barnier – convocou os líderes dos estados-membros da União Europeia para uma cimeira extraordinária a 25 de Novembro para assinar o acordo do Brexit.