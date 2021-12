BCP e Galp pressionam PSI-20 com quedas superiores a 1%

anunciado que vai

entre 10 a 15% a partir do próximo ano. A Altri segue na linha d'água.

A manhã está a ser de correções para a bolsa de Lisboa. Após ter refreado os receios da variante ómicron da covid-19 e ter valorização na terça-feira, em linha com as praças restantes europeias, o PSI-20 negoceia esta quarta-feira em baixa. O índice de referência nacional desvaloriza 0,23% para 5.554,86 pontos, com apenas sete das 19 cotadas a contrariar.O BCP lidera as perdas, a cair 1,4% para 0,1479 euros por ação, mantendo assim a tendência negativa da última sessão. O movimento poderá ser de tomada de mais-valias já que a apresentação do plano estratégico do polaco Millennium Bank (que é detido em 50,1% pelo português) levou a fortes ganhos para as ações no arranque da semana.Com perdas expressivas segue ainda a Galp Energia, que recua 1,21% para 8,65 euros por ação. A Mota-Engil, os CTT e a energética e Greenvolt também se contam entre as cotadas do PSI-20 em terreno negativo.Em sentido contrário, EDP e EDP Renováveis avançam cerca de 0,4% cada. A casa-mãe negoceia nos 4,89 euros e a eólica nos 22,38 euros por ação. O peso-pesado Nos está também a travar as perdas, ao subir 0,18% para 3,41 euros por ação.Ainda assim, é o setor do papel e da pasta de papel a destacar-se. A Semapa ganha 0,51% para 11,86 euros por ação, enquanto a Navigator valoriza 0,37% para 3,24 euros por ação após ter