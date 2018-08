BCP e Galp garantem segunda sessão de ganhos ao PSI-20

Miguel Baltazar/Negócios

A bolsa nacional encerrou em alta esta terça-feira, 7 de Agosto, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,35% para 5.630,99 pontos. Sete cotadas subiram, oito desceram e três fecharam a sessão inalteradas.

Na Europa, o dia também está a ser de ganhos, com os principais índices animados sobretudo pelas cotadas do sector do petróleo e gás e da mineração. O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe 0,55% para 390,78 pontos.

A maior subida é protagonizada pela praça de Milão, que avança 1,31%, impulsionada principalmente pelo Unicredit. As acções ganham quase 3%, depois de o banco ter apresentado resultados melhores do que o esperado.

Em Lisboa, o BCP e a Galp Energia foram as empresas que mais contribuíram para a valorização do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya somou 1,12% para 26,25 cêntimos enquanto a petrolífera avançou 1,67% para 17,915 euros.



No entanto, durante a sessão, os títulos da Galp chegaram a valorizar um máximo de 2,13% para 17,995 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde Maio de 2008.

Ainda na energia, a EDP caiu 0,60% para 3,494 euros, a EDP Renováveis deslizou 0,45% para 8,77 euros e a REN recuou 0,08% para 2,494 euros.

A contribuir para a tendência positiva do PSI-20 estiveram ainda a Sonae, a Jerónimo Martins e os CTT. A Sonae ganhou 1,17% para 99,25 cêntimos, a Jerónimo Martins somou 0,82% para 12,965 euros e os CTT valorizaram 1,45% para 3,082 euros.

Pelo contrário, a evitar uma maior subida do índice nacional esteve, além do grupo EDP, a Semapa, com uma descida de 0,97% para 20,40 euros.