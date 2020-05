Já a petrolífera Galp foi pressionada pela evolução de hoje dos preços do petróleo. O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em julho recua 0,21% para 32,64 dólares por barril, depois de já ter estado a cair mais de 1,6%.

Já o contrato de julho do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, segue a perder 0,94% para 34,96 dólares, mas já esteve a desvalorizar quase 2%.





rimeiro trimestre deste ano, com um resultado líquido de 6,8 milhões de euros.









um lucro de 17,2 milhões de euros entre janeiro e março, menos 56,6% do que os 39,7 milhões reportados no mesmo período de 2019.

o período de novembro a abril, apresenta um crescimento significativamente mais forte do mercado de ações, com os investidores a aproveitarem o final desse mês para vender as suas posições, não se verificou na praça portuguesa.



Num mês caraterizado pela apresentação de resultados trimestrais e pela reabertura da economia portuguesa, o índice PSI-20 acumulou um ganho superior a 1%. O melhor desempenho foi mesmo para o Grupo Ibersol, dono dos restaurantes Pizza Hut, Burger King, Pans e KFC, que ganhou 57% em maio. Só durante a última semana, as ações da empresa chegaram a disparar quase 90%.



Nota positiva também para a Novabase, com um ganho de 17%, e para a EDP e EDP Renováveis (+10% e 7%, respetivamente).



No lado oposto esteve o setor ligado à produção de pasta e papel, com Altri, Navigator e Semapa a caírem 16%, 8% e 9%, respetivamente.

O banco liderado por Miguel Maya reagiu à revisão em baixa da evolução da qualidade da dívida por parte da agência de rating canadiana DBRS, de estável para negativa. A DBRS justificou a sua ação pelo "impacto expectável que o enquadramento económico originado pela pandemia da covid-19 irá ter na rentabilidade e balanço".Na praça portuguesa registaram-se quedas volumosas também no setor da pasta e do papel. A Altri derrapou 4,04% para os 4,138 euros, depois de ontem ter divulgado uma queda de 81,4% no lucro líquido referente ao pA Navigator consumou uma queda de 2,26% para os 2,88 euros, enquanto que a Semapa - dona da Navigator e da cimenteira Secil - recuou 4,16% para os 8,29%. Ontem, a empresa mostrouEm contraciclo negociou o grupo EDP, com a empresa liderada por António Mexia a consumar um ganho de 0,86% e a EDP Renováveis a subir 1,71%.A célebre expressão aplicada aos mercados financeiros, baseada na teoria de que