"O benefício duplo da política monetária e da política orçamental deverá ajudar a prolongar este ciclo económico potencialmente durante muito mais tempo do que muitos esperavam", refere o analista da LPL Financial, Ryan Detrick, à Bloomberg. Em causa estão não só as duas novas nomeações de Donald Trump para a Fed que são mais favoráveis a descidas dos juros, mas também a nomeação de Christine Lagarde - que é vista como uma continuação de Mario Draghi - para a presidência do Banco Central Europeu.Na Europa, o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, arrancou a sessão com uma subida de 0,12% para os 393,07 pontos, acumulando seis sessões em alta e atingindo máximos de maio de 2018. Já o PSI-20 avança 0,19% para os 5.190,83 pontos, acumulando duas sessões consecutivas de subidas.Em Lisboa, 11 cotadas seguem em alta, 5 em baixa e 2 inalteradas. O destaque vai o BCP que ontem viu o banco de investimento Jefferies subir o preço-alvo da cotada em 45% e recomendar "comprar" aos investidores."O BCP tem sido uma ação que ultimamente se tem destacado não só no panorama nacional como também no difícil contexto que afeta o sector bancário europeu", assinalam os analistas do BPI. Ontem as ações atingiram um máximo de junho de 2018 e hoje negoceiam em máximos de maio ao subir 0,53% para os 28,2 cêntimos.Também em alta seguem as ações da Galp Energia com uma subida de 0,64% para os 13,365 euros numa altura em que o petróleo segue com perdas superiores a 1%. Mas a maior subida é protagonizada pela Altri cujas ações sobem 0,9% para os 6,15 euros.Já a EDP Renováveis desvaloriza 0,33 para os 9 euros, depois de ontem ter assegurado um contrato diferencial de 20 anos, na sequência do leilão de energia grego, para a venda de geração eólica produzida pelo parque Chalkodonio com 30 MW de capacidade.Também a travar os ganhos do PSI-20 está a Jerónimo Martins ao ceder 0,68% para os 13,905 euros. A cotada tinha sido penalizada na terça-feira pela notícia de que o Governo polaco vai voltar à carga com o imposto sobre os lucros das retalhistas a partir de 1 de setembro, mas recuperou ligeiramente ontem. Hoje volta a cair, pelo menos no arranque da sessão.Nota também para as ações do Benfica. O clube oficializou ontem a venda do jogador de futebol João Félix para o Atlético de Madrid por um valor global de 126 milhões de euros, recebendo a SAD "encarnada" 108 milhões, após pagar 12 milhões de intermediação da transferência e seis milhões correspondem a custos financeiros. As ações da cotada já tinham subido significativamente na semana passada e hoje reagem à notícia com uma valorização de 1,94% para os 3,15 euros.(Notícia atualizada com mais informação às 8h19)