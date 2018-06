BCP e Galp levam PSI-20 à primeira queda em oito sessões

Em Lisboa, entre as quedas destaca-se o BCP, a Galp Energia, a REN e os CTT. No caso do Banco Comercial Português, as acções recuperaram durante sete sessões, após a turbulência política em Itália que afectou o sector bancário europeu. Esta sexta-feira esse ciclo terminou: pela primeira vez em oito sessões, tal como aconteceu com o PSI-20, o BCP desvalorizou com uma queda de 1,89% para os 26,54 cêntimos.



Num dia em que o petróleo desvaloriza nos mercados internacionais, a Galp Energia derrapou 1,95% para os 16,085 euros. Entre as energéticas, a REN e a EDP Renováveis também desvalorizaram. Por fim, os CTT caíram 1,2% para os 2,81 euros.



Entre as subidas continua o sector do papel. A Altri, a Navigator e a Semapa renovaram máximos esta sexta-feira. A Altri valorizou 3,76% para os 8,84 euros, a Navigator avançou 3,6% para os 5,90 euros e a Semapa subiu 2,16% para os 23,6 euros. Estas três cotadas valorizaram em todas as sessões desta semana.



(Notícia actualizada às 16h59)

O PSI-20 não resistiu às quedas generalizadas na Europa e registou a primeira desvalorização em oito sessões. Entre os sectores que mais descem nas bolsas europeias está o energético e o da banca. O mesmo aconteceu na bolsa nacional: o BCP e a Galp Energia empurraram a praça lisboeta para terreno negativo num dia em que as papeleiras renovaram máximos.A praça nacional fechou esta sexta-feira com seis cotadas a subir, 11 a descer e uma inalterada. O PSI-20 desvalorizou 0,16% para os 5.615,38 pontos nesta sessão. Ainda assim, no total da semana, a bolsa lisboeta valorizou 1,77%, após duas semanas de quedas.Na Europa, o sentimento também foi negativo com as principais bolsas em baixa. O Stoxx 600, o principal índice europeu, está a cair 0,3% para os 384,79 pontos. Já a bolsa italiana desvaloriza 2% e a espanhola quase 1%. Em causa está o nervosismo dos mercados em relação à política monetária com a reunião da Fed e também do BCE na próxima semana, assim como a incerteza do encontro do G7.