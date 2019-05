explicações sobre o incumprimento das regras europeias. Em causa estão as razões para a dívida pública ter continuado a aumentar em vez de diminuir como estipula o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC).

Noutra frente, os mercados dão atenção ao conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, no rescaldo de duas reações do lado oriental. As autoridades chinesas indicaram esta quinta-feira, 29 de maio, estar a estudar interromper o fornecimento a empresas norte-americanas de metais raros, essenciais ao desenvolvimento de produtos tecnológicos. Paralelamente, a Huawei entregou novos documentos à justiça norte-americana no sentido de acelerar a decisão do processo que instaurou contra os Estados Unidos.



Por cá, a Galp e o BCP são os "pesos pesados" que mais impulsionam a negociação. A petrolífera avança 0,87% para os 13,85 euros e o banco avança 1,18% para os 25,63 cêntimos.



A evolução da Galp segue em linha com a da matéria-prima. O barril de petróleo negociado em Londres e referência para a Europa, o Brent do Mar do Norte, sobe 0,59% para os 69,86 dólares depois de terem ido reveladas quebras nas reservas dos Estados Unidos.



Em destaque no verde está também a papeleira Altri. A cotada soma 0,59% para os 5,93 euros no dia em que apresenta resultados, após o fecho da sessão. No dia 26 de junho, a empresa irá proceder ao pagamento de um dividendo por ação de 72 cêntimos, o que representa um aumento de 140% face ao dividendo anterior. As restantes cotadas do setor do papel alinham-se no verde, com a Navigator a somar 0,44% para os 3,23 euros e a Semapa a avançar 0,32% para os 12,62 euros.



Outra das cotadas do PSI-20 a apresentar contas aos investidores esta quinta-feira, 30 de maio, é a Ramada. A empresa segue inalterada nos 7,68 euros.



(Notícia em atualizada ás 08:22)