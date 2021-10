BCP e Galp perdem mais de 1% em arranque vermelho para as bolsas europeias

0,41%

0,1573 euros por ação. É a segunda sessão consecutiva de perdas para o banco, que esteve em forte alta no início do mês. Além do possível movimento de correção, o BCP poderá também a estar a ser influenciado pela época de resultados dos bancos. Depois dos norte-americanos, é agora a vez dos europeus, com Barclays, Bankinter, Swedbank, Nordea e DNB a publicarem contas trimestrais esta quinta-feira. O BCP só o irá fazer no dia 27.

Regressando à bolsa de Lisboa, também os CTT e a Galp Energia caem mais de 1%. A petrolífera tem acompanhado o desempenho do petróleo, que voltou a recuar. O brent negociado em Londres cede 0,82% para 85,12 dólares por barril e o crude WTI perde 0,56% para 82,95 dólares.Entre os restantes pesos-pesados do índice nacional, também a EDP, EDP Renováveis ou a Jerónimo Martins seguem em baixa. Há apenas quatro exceções a negociar no verde. A Ramada lidera os ganhos, com uma subida de 1% para 5,90 euros, enquanto a Ibersol avança 0,35% e a Greenvolt ganha 0,45%.A Altri valoriza 0,64% para 5,50 euros por ação, prolongando os ganhos da última sessão. A cotada foi alvo de uma revisão em alta do preço-alvo por parte dos analistas do Caixa Banco de Investimento (BI), conferindo-lhe um retorno potencial para os próximos 12 meses de 47,2% face à cotação de fecho da última sessão.(Notícia atualizada às 08:30)