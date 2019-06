Na praça nacional, o grupo EDP, o BCP e o setor do papel estão a contribuir para o desempenho, com o banco a avançar 0,55% para 0,2582 euros, a elétrica a apreciar 0,12% ara 3.446 euros e a EDP Renováveis a subir 0,43% para 9,24 euros. No setor do papel, a Altri gana 1,36% para 6,35 euros e a Navigator cresce 0.31% para 3,270 euros.



Do lado oposto está a Galp Energia, ao perder 0,04% para 13,145 euros, bem como o setor do retalho, com a Jerónimo Martins a ceder 0,07% para 14,375 euros e a Sonae SGPS a cair 0,17% para 0,8835 euros.



(Notícia atualizada com mais informação)

A bolsa nacional iniciou o dia a subir, à semelhança do que se vive no resto da Euroa, com as principais praças bolsistas a arrancarem o dia com ganhos ligeiros. O PSI-20 sobe 0,10% para 5.135,38 pontos, numa altura em que entre as congéneres europeias a tendência é igualmente de ganhos ligeiros.O dia será marcado pelo fim da consulta pública sobre a aplicação de novas tarifas por parte dos EUA a importações chinesas equivalentes a 300 mil milhões de dólares. Este é apenas mais um episódio da guerra comercial entre as duas maiores potências mundiais.