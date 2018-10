BCP e Jerónimo Martins deslizam para mínimos e arrastam bolsa nacional

Reuters

o líder do 5 Estrelas, Luigi Di Maio dado uma entrevista ao Corriere della Sera, onde diz que o Governo vai manter-se firme nas metas para 2019, antecipando um verdadeiro "terramoto" em todos os países da Europa contra a austeridade.



O dia está a ser marcado por quedas significativas entre as praças europeias. E Lisboa não é excepção. O PSI-20 recua 1,02% para 5.151,04 pontos, atingindo assim um novo mínimo de 12 de Setembro de 2017. A contribuir para a queda da bolsa nacional estão 15 cotadas, contra três que contrariam a tendência e sobem.A bolsa nacional está a acompanhar a tendência da generalidade das praças europeias, que estão a ser assoladas, mais uma vez, por receios em torno de Itália, mas também em torno da guerra comercial e do seu impacto na China, no dia em que o banco central chinês aliviou as exigências à banca, com o objectivo de fomentar o crescimento da economia.Itália tem estado sob os holofotes devido às contas públicas. Depois de apresentar metas de défice orçamental superiores ao acordado com Bruxelas para os próximos anos, Roma recuou admitindo rever em baixa as metas de 2020 e 2021. Na próxima semana, os países europeus têm de entregar as suas propostas de Orçamento do Estado tendoEsta abordagem está a aumentar os receios dos investidores, o que se reflecte nos juros de Itália, mas também nos restantes países. Se a taxa de juro implícita na dívida a 10 anos de Itália superou pela primeira vez desde Fevereiro de 2014 os 3,5%, os juros portugueses estão a subir para máximos de Junho e a aproximar-se dos 2%.Este contexto, conjugado com a desconfiança em torno da banca, depois do escândalo que assolou o Danske Bank - que viu a sua unidade na Estónia sob escrutínio devido a suspeitas de lavagem de dinheiro - está a pressionar o sector financeiro na Europa, que é o sector que mais cai, elevando para mais de 17% a descida desde o início do ano.E, como expectável, o BCP não escapa a esta tendência. As acções do banco liderado por Miguel Maya estão a descer 2,27% para 0,2283 euros, tendo já tocado esta segunda-feira, 8 de Outubro, nos 0,2278 euros, o que corresponde ao valor mais baixo desde 26 de Setembro de 2017.

Em mínimos está ainda a Jerónimo Martins, ao recuar 1,13% para 11,365 euros, tendo já tocado nos 11,325 euros, o que representa um novo mínimo de Janeiro de 2016.

Ainda no retalho, a Sonae SGPS está a recuar 0,35% para 0,8575 euros, no dia em que se inicia a oferta pública de venda (OPV) da Sonae MC. A Sonae SGPS vai vender cerca de 25% da Sonae MC, com o intervalo de preços estipulado entre 1,4 e 1,65 euros. O prospecto da OPV foi publicado na quinta-feira à noite, dando assim o tiro de partida da operação. Contudo, quer o preço, quer o número de acções vendidas ainda poderão sofrer alterações.

Destaque ainda para a Mota-Engil, que está a negociar em mínimos de Abril de 2017, nos 1,916 euros.

Em queda acentuada está ainda a Galp Energia, ao recuar 1,11% para 16,51 euros, no dia em que o Brent está a descer igualmente mais de 1% para 82,90 dólares por barril, no mercado londrino. O preço do petróleo tem subido para máximos de 2014, a reflectir os receios em torno da oferta, fomentados pelas sanções dos EUA ao Irão e pela ausência de compensação de produção por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).