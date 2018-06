BCP e Nos levam PSI-20 a acompanhar perdas da Europa

A bolsa nacional encerrou em queda esta segunda-feira, 25 de Junho, com o PSI-20 a deslizar 0,84% para 5.528,75 pontos, depois de, na sexta-feira ter subido quase 2%, interrompendo uma série de três sessões consecutivas de perdas. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 13 encerraram em queda, quatro em alta e uma inalterada.

Com excepção da bolsa de Atenas, o dia foi de perdas generalizadas para as acções europeias, que atingiram o valor mais baixo em mais de dois meses, devido às preocupações em torno da situação política em Itália e da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

Em Itália, cresceu o apoio à Liga nas eleições autárquicas que decorreram este fim-de-semana, aumentando os receios sobre a ascensão de uma força anti-sistema numa das maiores economias do euro. Já nos estados Unidos, o Departamento do Tesouro planeia apertar o controlo dos investimentos chineses em determinadas indústrias, fazendo subir de tom a disputa entre estes dois países, que tem abalado os mercados nos últimos meses.

Estes receios levaram o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, a cair 1,90% para 377,70 pontos, o valor mais baixo desde 16 de Abril, penalizado sobretudo pelos sectores ligados às matérias-primas.

Em Lisboa, o BCP e a Nos foram as cotadas que mais penalizaram o PSI-20. O banco liderado por Nuno Amado recuou 1,30% para 26,54 cêntimos, enquanto a Nos perdeu 2,17% para 4,696 euros.

Contribuir para a tendência negativa estiveram também a Navigator, com uma descida de 1,73% para 5,10 euros, e a Galp Energia, que perdeu 0,87% para 15,95 euros, acompanhando a tendência negativa da indústria do petróleo e gás na Europa. Isto depois de a OPEP ter acordado um aumento da produção do grupo em um milhão de barris por dia, a partir de Julho, levando os preços da matéria-prima a cair nos mercados internacionais. Nesta altura, o Brent, que serve de referência à Europa, desce 1,75% para 74,23 dólares.

Ainda na energia, a EDP subiu 0,15% para 3,40 euros e a EDP Renováveis ganhou 0,48% para 8,365 euros, depois de ter chegado a valorizar um máximo de 2,34% para 8,52 euros, um novo recorde.

O sector do retalho também pesou na evolução do PSI-20, com a Jerónimo Martins a descer 1,25% para 13,015 euros e a Sonae a cair 1,99% para 1,086 euros.