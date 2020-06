BCP e Nos pesam no PSI-20 em dia de pessimismo nas bolsas

. Paralelamente, os números do desemprego dos Estados Unidos deixam um sabor agridoce, com os pedidos de subsídio a baixarem da fasquia dos dois milhões mas o acumulado da pandemia a mostrar uma tendência ascendente.Em Lisboa, mais de metade das cotadas fechou no vermelho, destacando-se os pesos pesados Nos e BCP no pódio das perdas. O banco liderado por Miguel Maya desceu 1,29% para os 11,45 cêntimos e a empresa de telecomunicações caiu 1,89% para os 3,94 euros.A Jerónimo Martins também alinha nas quedas, ao ceder 0,35% para os 15,73 euros, na primeira sessão após a Blackrock ter reduzido a posição que detinha na portuguesa Jerónimo Martins, colocando-se abaixo do patamar de 2% a partir do qual a participação é considerada qualificada.Do lado dos ganhos o grupo EDP esteve a contra balançar, com a elétrica liderada por António Mexia a subir 0,34% e a subsidiária de energias limpas, a EDP Renováveis, a valorizar 0,80% para os 12,56 euros.No topo das subidas ficou a Pharol, que apreciou 2,12% para os 10,10 cêntimos, depois de ontem ter anunciado que vai deixar de negociar nos Estados Unidos dentro de três meses.