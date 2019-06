Num dia de ganhos na Europa, a bolsa portuguesa alinha-se com as pares no verde. As cotadas do setor do papel e o BCP dão impulso ao índice nacional.

Na praça lisboeta, as papeleiras e o BCP animam a negociação. O banco liderado por Miguel Maya - um dos títulos mais permeáveis à conjuntura externa - avança 0,95% para os 26,55 cêntimos. A Altri lidera os ganhos, ao somar 1,24% para os 6,11 euros e a Navigator conquista ainda o terceiro lugar do "pódio" com uma subida de 0,97% para os 3,35 euros. A Semapa também sobe ao verde, com uma valorização de 0,49% para os 12,40 euros.



"A Altri continuará a ser um dos maiores destaques do mercado nacional. Desde que iniciou a negociar sob a forma de ex-dividendo, a ação valorizou-se 10% em apenas 3 sessões", observam os analistas do Caixabank BPI no Diário de Bolsa publicado esta quinta-feira, 27 de junho.



A travar o PSI-20 está a Galp, com a petrolífera a ceder 0,19% para os 13,47 euros num dia negativo para o mercado da matéria-prima. O barril de Brent, referência para Portugal, segue a descer 0,63% para os 66,07 dólares, abandonando desta forma máximo de coinco semanas que atingiu na sessãio anterior.



A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice nacional, o PSI-20, a valorizar 0,27% para os 5.093,20 pontos. São 10 as cotadas a subir, cinco a descer e três as inalteradas.Na Europa o sentimento é igualmente positivo. Na mira dos investidores está a reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o respetivo homólogo, Xi Jinping, que vai ter lugar no Japão, a propósito da reunião do G-20, já este sábado. O encontro entre os dois líderes está a animar os mercados apesar de Trump ter admitido a hipótese de "adotar tarifas adicionais" e "muito substanciais", numa entrevista à Fox esta quarta-feira, 26 de junho.