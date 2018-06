BCP e papeleiras puxam pela bolsa nacional com subidas de quase 2%

Reuters

A bolsa nacional avança 0,21% para os 5566,10 pontos, com oito cotadas a subir, quatro a descer e seis inalteradas. Na Europa, o sentimento também é positivo, depois de esta madrugada os líderes europeus terem chegado a acordo sobre um dos temas mais sensíveis para o bloco, o da migração, no âmbito da cimeira europeia que está a decorrer esta quinta e sexta-feira.

As principais praças estão a valorizar, com a francesa e a holandesa a somarem mais de 1%. O agregador Stoxx600 resume o sentimento com uma valorização de 0,94% para os 380,40 pontos.

Em Lisboa, o PSI-20 é impulsionado pelo BCP, que avança 1,53% para os 25,9 cêntimos. O banco é uma das cotadas mais permeáveis à conjuntura externa.

A indústria do papel também soma significativamente, com a Altri a mostrar a maior força e a apreciar 1,48% para os 8,91 - ainda assim, abaixo do máximo de sempre atingido na sessão anterior. Segue-se a Navigator, com uma valorização de 1,36% para os 5,205 euros e finalmente a Semapa, a subir 0,88% para os 23 euros.

Destaque também para a Sonae Capital. A empresa avança 1% para os 90,5 cêntimos depois de ter anunciado a venda de uma parcela do empreendimento de Tróia a uma empresa francesa por 20 milhões de euros. O anunciou foi feito através de um comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)após o fecho da última sessão.

No sentido contrário rumam as energéticas. EDP Renováveis perde 1,64% para os 8,70 euros, aliviando dos máximos atingidos na sessão anterior. Também a EDP cede, 0,47%, para os 3,424 euros, e a Galp 0,12% para os 16,185 euros. O sector alinha-se desta forma com o mercado de petróleo, no qual o barril de Brent desvaloriza 0,10% para os 77,77 dólares.