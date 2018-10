Pedro Catarino/CM

favorecida pelo aumento do preço do papel tissue na Europa entre 8 a 12% -

A conduzir este sentimento negativo esteve mais uma vez a incerteza associada à situação política em Itália e, mais concretamente, os comentários 'anti-euro' de um alto responsável da Liga Norte, partido que apoia o Governo italiano", sintetizam os analistas do BPI no comentário de fecho desta quarta-feira, dia 2 de Outubro.

O PSI-20 fechou no vermelho, acompanhando a tendência negativa da Europa. A bolsa nacional foi principalmente penalizada pela queda das acções do Banco Comercial Português, mas também pelos deslizes da Jerónimo Martins, Nos, Mota-Engil e CTT.A bolsa nacional desvalorizou 0,39% para os 5.292,19 pontos, acumulando três sessões de quedas. A impedir maiores quedas estiveram as subidas da Navigator, da Semapa e da Galp Energia. A cotada energética valorizou 0,8% para os 16,945 euros numa altura em que o petróleo desvaloriza ligeiramente nos mercados internacionais.A penalizar a praça lisboeta esteve o BCP que desvalorizou 1,73% para os 24,45 cêntimos. O banco está a cair também há três sessões consecutivas, influenciada pelo desempenho negativo do sector bancário europeu. Tal deve-se à turbulência em Itália que tem afectado não só os juros da dívida pública como também as cotações dos bancos italianos Além do BCP, também o sector do retalho penalizou a bolsa nacional. Foi o caso da Jerónimo Martins cujas acções desvalorizaram 2,31% para os 12,27 euros. A Sonae, que acabou por fechar em terreno positivo, chegou a cair para mínimos de Março de 2017, depois de anunciar que comprou 60% da espanhola Tomenider, uma empresa de retalho de parafarmácias e perfumarias com uma rede de 41 lojas no norte de Espanha.Nas quedas, destaque ainda para a descida de 1,74% para os 5,07 euros da Nos e da desvalorização de 2,31% para 1,988 euros da Mota-Engil, cujas acções atingiram um mínimo de Abril de 2017.Nas subidas, a EDP registou uma valorização de 0,96% para os 3,15 euros, depois das quedas de sessões anteriores influenciadas pela guerra entre a empresa e o Estado . Os maiores avanços registaram-se no sector do papel com a Navigator a subir 1,9% para os 4,402 euros -e a Semapa a subir 1,62% para os 17,54 euros.A nível europeu, as quedas foram generalizadas. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, desvaloriza 0,49% para os 382,04 pontos, especialmente penalizado pelo sector da banca e do retalho.A sessão começou por ser especialmente penalizadora para a bolsa italiana com o perigo de saída do euro, mas as garantias dadas pelo actual Governo de que esse cenário não está em cima da mesa aliviaram as perdas ao longo do dia. "(Notícia actualizada pela última vez às 16h55)