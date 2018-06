Ao BCP junta-se a EDP Renováveis que, depois de atingir máximos históricos, volta a cair 0,56% para os 8,83 euros. E ainda a Nos que desvaloriza 0,3% para os 4,708 euros.



Por outro lado, a EDP continua a subir. A cotada energética sobe 0,35% para os 3,442 euros, caminhando para a quinta sessão de ganhos. Nas subidas destaque ainda para a Jerónimo Martins que valoriza 0,31% para os 13,11 euros.



"O mercado nacional continuará fundamentalmente influenciado pela conjuntura externa, apesar de algumas acções mais específicas poderem ser mais condicionadas por eventos mais específicos", assinalam os analistas do BPI na nota do diário de bolsa.



Para os analistas "a Galp deverá captar as atenções, perante notícias sobre o petróleo e a evolução do preço do petróleo". Neste arranque de sessão tem oscilado perto da linha de água, sem uma tendência definida. Isto numa altura em que nos mercados internacionais o petróleo está a desvalorizar.

O PSI-20 arrancou a sessão desta quinta-feira sem rumo definido. Após ter estado a valorizar ligeiramente, a praça lisboeta está neste momento a negociar em baixa com uma ligeira desvalorização de 0,12% para os 5.585,15 pontos. Há oito cotadas a subir, cinco a descer e cinco inalteradas.A bolsa nacional segue assim a tendência europeia. Quase todas as bolsas europeias arrancaram a sessão desta quinta-feira a negociar em terreno negativo. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a desvalorizar 0,27% para os 378,95 pontos.Em Lisboa, nas descidas sobressai o BCP. O Banco Comercial Português está há quatro sessões a negociar em baixa. As acções do banco estão a cair 0,31% para os 25,87 cêntimos esta quinta-feira.